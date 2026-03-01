Zur Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Manebach am Freitagabend in der zum attraktiven Versammlungsraum umgestalteten Fahrzeughalle des Gerätehauses zog Wehrleiter Sebastian Bretschneider eine nahezu rundum positive Jahresbilanz aus 2025. Konstruktive Hinweise gab er zur schwächelnden Personalsituation und zur notwendigen Veränderungen der Alarm- und Ausrücke-Ordnung der Ilmenauer Wehren im Einsatzfall.