Dass Lauschas Retter nicht nur Feuer bekämpfen oder Menschen aus einem Unfallfahrzeug befreien können, bewiesen am Wochenende Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und des Feuerwehrvereins. Zum wiederholten Mal hatten sie auf die Wiesen am FC-Sportplatz zum Drachenfest eingeladen und so die kulturellen Herbstangebote für die ganze Familie bereichert. Nach einem Wolkenbruch am Vormittag wechselten zur „Partyzeit“ dann strahlend blauer Himmel und kurze Duschen einander ab, was in Richtung Ernstthal sogar einen herrlichen Regenbogen erzeugte. Und während es sich so mancher bei Bratwurst, Stockbrot und Getränken wohl sein ließ, nutzten oft bis zu drei Generationen einer Familie jeden Puster des Windes zum Drachensteigen. Passende kleine, bunte „Gedenksteine“ zum Mitnehmen steuerte die „Sonnenelfe“ bei.