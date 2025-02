Feuerwehr kompakt: Mit Freistellung zum Truppmann ausgebildet

Weitere Ausbildung in den Feuerwehren vor Ort

Kreisbrandinspektor Prenzel zieht ein positives Fazit: „Mit diesem Format konnten wir erneut vielen jungen Menschen ermöglichen, ihre Grundausbildung in nur einer einzigen Ferienwoche zu absolvieren.“ Auch andere Interessierte, denen die reguläre Lehrgangsdauer zu lang sei, habe man so für das Ehrenamt in der Feuerwehr gewinnen können. Nach dem erfolgreichen Abschluss des ersten Ausbildungsteils folgt künftig der zweite Teil der Grundausbildung in den Gemeinde- und Stadtteilfeuerwehren. „Wir freuen uns, dass alle 31 Kameradinnen und Kameraden den Lehrgang erfolgreich absolviert haben und diese nun die Feuerwehren in ihren Heimatgemeinden unterstützen können und danken natürlich auch allen Teilnehmern für ihr großes ehrenamtliches Engagement für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger“, so Prenzel.