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  6. Nigelnagelneues Zelt für die Jugend

Feuerwehr Kaltennordheim Nigelnagelneues Zelt für die Jugend

Die Jugendfeuerwehr Kaltennordheim kann zum Kreisjugendzeltlager in Steinbach-Hallenberg mit einem nigelnagelneuen Zelt anreisen. Und alles dank Spenden.

Feuerwehr Kaltennordheim: Nigelnagelneues Zelt für die Jugend
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Ein Teil der Unterstützer und Sponsoren sowie der Jugendfeuerwehr vor dem Mannschaftszelt und dem Heizgebläse, die dank einer Spendenaktion angeschafft wurden. Foto: Feuerwehr

Das Spendenziel von 4500 Euro war nach einem öffentlichen Aufruf Anfang Januar in den Medien erstaunlich schnell erreicht – und am Ende waren es sogar 7500 Euro, die beim „Finanzer“ des Feuerwehrvereins zu Buche standen. Davon konnte dann neben dem Zelt auch noch eine ziemlich nützliche Zeltheizung gekauft werden. Dass so viele – Firmen und Privatpersonen – gespendet haben, freut Vereinsvorsitzenden Julian Reukauf ebenso wie alle anderen Beteiligten – und besonders Jugendfeuerwehrwart Andreas Filler.

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Genügend Platz bietet das Zelt – und warm wird es dank der Gebläse-Heizung. Foto: Feuerwehr

Als dieser die Sponsoren zu einer Dankeschönveranstaltung am vergangenen Samstag einlud, staunten viele nicht schlecht. Mit so etwas hatten „sie gar nicht gerechnet“, sagten sie Filler. Aber es sei ja auch ein außergewöhnlich erfolgreiches Zusammenarbeiten gewesen, erwidert dieser. Und so gab es neben lobenden und dankenden Worten, unter anderem von Stadtbrandmeister Daniel Fiekers und Vereinsvorsitzendem Julian Reukauf, am Samstag Freibier, Alkoholfreies und Würstchen für die Sponsoren als kleine „Revanche“ für die große Unterstützung aus der Bevölkerung.

Bei der offiziellen Übergabe. Foto: Feuerwehr

Ortsteilbürgermeister Stephan Heym würdigte die Aktion als wichtigen Beitrag für die Nachwuchsarbeit der Feuerwehr und bedankte sich insbesondere bei Andreas Filler für dessen außergewöhnlichen Einsatz. „Durch sein großes Engagement bei der Gewinnung zahlreicher Sponsoren konnten die insgesamt rund 7.500 Euro gesammelt werden.“

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Dank der Großzügigkeit aller Sponsoren, Helfer und Unterstützer war diese Aktion so gut gelungen. Was hat die Jugendfeuerwehr Kaltennordheim konkret davon? Die 16 Mitglieder im Alter zwischen sechs und 14 Jahren können sich nun getrost auf das Kreisjugendzeltlager freuen, das vom 26. bis 28. Juni in Steinbach-Hallenberg stattfindet: „Da passen alle rein“, sagt Andreas Filler. Das neue Zelt bietet dem Feuerwehrnachwuchs darüber hinaus künftig bessere Möglichkeiten für Veranstaltungen und gemeinsame Aktivitäten aller Art. Damit den Sponsoren – leider konnten nicht alle kommen – bei der Dankeschön-Veranstaltung sahen, wie genau die Neuanschaffungen aussehen, waren diese vor dem Feuerwehrgerätehaus aufgebaut. Das Zelt wurde danach nun erst einmal wieder sicher verpackt, sagt Andreas Filler.

Die nächste Gelegenheit, der Kaltennordheimer Feuerwehr und auch der Jugendfeuerwehr ganz nahe zu kommen, besteht zum Pfingstmarkt: Das Feuerwehrgerätehaus ist traditionell zum Abschluss des Festes beim der Tag der offenen Tür am Pfingstdienstag weit geöffnet und erwartet seine Gäste.