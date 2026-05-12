Feuerwehr Kaltennordheim: Nigelnagelneues Zelt für die Jugend

Dank der Großzügigkeit aller Sponsoren, Helfer und Unterstützer war diese Aktion so gut gelungen. Was hat die Jugendfeuerwehr Kaltennordheim konkret davon? Die 16 Mitglieder im Alter zwischen sechs und 14 Jahren können sich nun getrost auf das Kreisjugendzeltlager freuen, das vom 26. bis 28. Juni in Steinbach-Hallenberg stattfindet: „Da passen alle rein“, sagt Andreas Filler. Das neue Zelt bietet dem Feuerwehrnachwuchs darüber hinaus künftig bessere Möglichkeiten für Veranstaltungen und gemeinsame Aktivitäten aller Art. Damit den Sponsoren – leider konnten nicht alle kommen – bei der Dankeschön-Veranstaltung sahen, wie genau die Neuanschaffungen aussehen, waren diese vor dem Feuerwehrgerätehaus aufgebaut. Das Zelt wurde danach nun erst einmal wieder sicher verpackt, sagt Andreas Filler.