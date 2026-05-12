Feuerwehr Kaltennordheim: Nigelnagelneues Zelt für die Jugend

Das Spendenziel von 4500 Euro war nach einem öffentlichen Aufruf Anfang Januar in den Medien erstaunlich schnell erreicht – und am Ende waren es sogar 7500 Euro, die beim „Finanzer“ des Feuerwehrvereins zu Buche standen. Davon konnte dann neben dem Zelt auch noch eine ziemlich nützliche Zeltheizung gekauft werden. Dass so viele – Firmen und Privatpersonen – gespendet haben, freut Vereinsvorsitzenden Julian Reukauf ebenso wie alle anderen Beteiligten – und besonders Jugendfeuerwehrwart Andreas Filler.