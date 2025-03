Feuerwehr Kaltenlengsfeld: Bereit – für Einsätze und für Feste

Besonders die starke Jugendfeuerwehr und der immer weiter wachsende Verein erfreuten die Vorsitzende, die sich bei allen für die Arbeit und die ständige Unterstützung bei den zahlreichen Festen bedankte.

Jugendfeuerwehr hält auf Trab

Mit 23 Kindern zählt die Kaltenlengsfelder Jugendabteilung zu einer der stärksten im Stadtgebiet Kaltennordheims. Dass das nicht immer einfach ist und „kein Selbstläufer“ war, legte der stellvertretende Jugendwart Stefan Schmidt ausführlich dar. Zwölf Jungs und zehn Mädchen von 6 bis 16 Jahren - das heißt: „Wir brauchen dringend Unterstützung bei der Betreuung der Kinder“, rief Schmidt die Vereinsmitglieder auf. Es sei nicht einfach, alle unter einen Hut zu bekommen und das Feuerwehrwesen für alle gleich interessant zu lehren.

Im vergangenen Jahr wurden regelmäßig Übungen zum Feuerwehrdienst und zur Gerätekunde durchgeführt. „Die Kinder sollen Spaß haben und spielerisch lernen“, erläuterte Schmidt. So wurden neben den zweiwöchentlichen Übungsstunden auch Aktionen und Ausflüge unternommen. Ein Erste-Hilfe-Lehrgang mit Besichtigung eines Rettungswagens, eine Halloween-Party, eine Weihnachtsfeier sowie die Teilnahme am Kreisjugendzeltlager in Kaltennordheim waren nur einige Highlights.

Ein neues Mitglied im Verein und in der Jugendfeuerwehr – Luca Stephan Hübner, hier mit Stefan Schmidt und Christina Rauch Foto: Sophie Rauch

Auch bei den Festivitäten des Vereins sind die Kinder und Jugendlichen fester Bestandteil - einige davon werden extra zugunsten der Jugendfeuerwehr organisiert. So der Weihnachtsmarkt bei der Landmetzgerei Chilinksi im Dezember, die den Verein und insbesondere die Jugendfeuerwehr mit einer großzügigen Spende von 500 Euro unterstützte.

Nachdem Kassenwart Tobias Reinhard über die weiteren Einnahmen und Ausgaben des Vereins informierte, wurden Lukas Rauch und Tobias Leister als neue Kassenprüfer für das laufende Jahr einstimmig gewählt und die Vorstandsmitglieder entlastet.

Die Feuerwehr kann feiern

„Ein Schwerpunkt unseres Vereinslebens bilden nach wie vor unsere Feste“, berichtete die Vereinsvorsitzende. So wurde im vergangenen Jahr gleich am Anfang mit dem Flögelfeuer gestartet, wo die Jugendfeuerwehr die Weihnachtsbäume einsammelte und man sich am Abend bei Soljanka und Glühwein im Park traf. Kurz danach folgte der Flögelflohmarkt im Saal, ebenfalls zugunsten der Jugendwehr. Schon kurz danach wurde zum Maifeuer eingeladen - erstmals an einem Dienstag, was der Besucherzahl jedoch keinen Abbruch tat.

Der Operettennachmittag sorgte im Mai wieder für ein nahezu ausverkauftes Dorfgemeinschaftshaus. Die Musik der „Meininger Mélange“ und der Solistinnen Alexandra Scherrmann und Theresa Steinbach begeisterte rund 200 Gäste. Ein zweitägiges Feuerwehrfest bei bestem Wetter folgte im Juni. Mit Marilena und Magic und der Trachtenkapelle Hilders wurde gemeinsam unter den Kastanienbäumen gefeiert.

Den Jahresabschluss bildete erstmals der Weihnachtsmarkt in Zusammenarbeit mit der Landmetzgerei Chilinski. „Unter anderem 100 Liter Glühwein wurden an dem Abend ausgeschenkt“, blickte Christina Rauch zurück. Der Vorstand zeigte sich begeistert von dem Erfolg des gelungenen Nachmittages, der durch den Kindergarten ein weiteres Programmhighlight erfuhr.

Und auch im Jahr 2025 soll es wieder heißen: Die Feuerwehr kann feiern. Alle traditionellen Feste wurden ins Programm aufgenommen, die Planungen laufen bereits auf Hochtouren. Auftakt bildet das Maifeuer am 26. April hinter dem Dorfgemeinschaftshaus. „Auch hier möchten wir wieder ein paar schöne gemeinsame Stunden verbringen“, so die Vereinsvorsitzende.

Am 10. Mai folgt der Operettennachmittag. Alexandra Wija (ehemals Scherrmann) und Frederik Baldus sind als Solisten angekündigt, die vom Salonorchester „Meininger Mélange“ begleitet werden. Der Vorverkauf startet am 24. März.

Zum Feuerwehrfest soll am 31. Mai eingeladen werden - dieses Mal wieder im Hof des Feuerwehrgerätehauses. Es ist geplant, den bis dahin neu gepflasterten Hof einzuweihen. Für das leibliche Wohl und musikalische Unterhaltung wird gesorgt sein.

Nach einer kurzen Pause heißt es vom 31. Oktober bis zum 2. November: „14, 15 Kirmes!“ Für den Samstagabend wurden bereits „Dee Wassermanns Kütz“ aus Föhlritz organisiert. Für einen zünftigen Frühschoppen sorgen am Sonntagvormittag die „Rhöner Straßenfeger“.

„Ich kann es nicht oft genug sagen: Wir können die Feste nicht ohne Helfer auf die Beine stellen und ich würde mich freuen, wenn das so bleibt“, sagte Rauch abschließend. „Ich weiß, dass es stressig wird, aber wir machen das nicht einfach so aus Langeweile, sondern für die Gemeinschaft und für unseren Ort - denn ohne die Feste wäre Kaltenlengsfeld nicht das, was es ist.“

Wehrleitung bleibt gleich

Auch eine Wahl stand am Samstagabend auf der Tagesordnung: Die Wehrleitung und die Jugendwarte sind alle fünf Jahre neu zu wählen. Zur Wahl bereit erklärt haben sich die bisherigen Amtsinhaber: Kai Tröger als Wehrführer, Lukas Rauch als sein Stellvertreter, Andreas Beck als Jugendwart und Stefan Schmidt als stellvertretender Jugendwart. Weitere Bewerbungen gab es nicht. Die vier Feuerwehrmänner wurden in offener Abstimmung einstimmig wiedergewählt.

Gleich im Anschluss ergriff Kai Tröger das Wort, um auch sein neuestes Mitglied in der Einsatzabteilung offiziell zu begrüßen: Maik Jönsson erhielt die Beförderungsurkunde zur bestandenen Prüfung. Glückwünsche erhielt er auch von Bürgermeister Erik Thürmer und Stadtbrandmeister Daniel Fiekers. Jönsson nahm an dem Kompaktkurs im Februar teil, der im Landkreis Schmalkalden-Meiningen als Pilotprojekt durchgeführt wurde. Im April möchte er schon den nächsten Lehrgang besuchen: Der BOS Digitalfunk Lehrgang wurde bereits beantragt.

Ganz oft „Danke“

Bürgermeister Erik Thürmer erklärte, ihn habe es persönlich sehr gefreut, dass die Kaltenlengsfelder Jugendfeuerwehr auch Teil des Kreiszeltlagers war. Man könne dort den Kindern zeigen, wie das Gelernte umzusetzen ist.

Ein großer Dank ging auch an Florian Bauer, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Feuerwehrhof mit anderen Freiwilligen zu pflastern. „Die Stadt übernimmt die Materialkosten, die Arbeitsleistung erfolgt im Ehrenamt.“ Ebenso erfreulich sei es, dass ein Kaltenlengsfelder an dem Kompaktkurs des Landkreises erfolgreich teilgenommen hat und dass die Jugendfeuerwehrpauschale pro Kind auf 50 Euro im Jahr erhöht wurde.

Stadtbrandmeister Daniel Fiekers schloss sich den Dankesworten des Bürgermeisters an. „Die Wehrführung und die Vereinsführung arbeiten sehr gut zusammen“, hob er hervor. Auch die Ausbildung der Kaltenlengsfelder Feuerwehrkameraden sei sehr gut. Besonders die Zahl der Kinder und Jugendlichen brachten den Stadtbrandmeister zum Staunen.

„Danke fällt heute sehr häufig und das auch zu Recht“, stellte Kreisbrandmeister Florian Bach fest. Die Vereinsarbeit und die Arbeit mit und von der Feuerwehr hätten in Kaltenlengsfeld Struktur, sagte er. Bach bedankte sich bei der Einsatzabteilung und wünschte allen, dass sie gesund von allen Einsätzen zurückkommen.