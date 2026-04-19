Die Einsatzstatistik der Feuerwehr Frauenwald ist 2025 überschaubar geblieben. Neunmal rückte die aktive Truppe der Wache 17 aus – weniger als im Vorjahr, so die Bilanz zur Jahreshauptversammlung der Frauenwalder Kameraden. Vier Einsätze galten Vegetationsbränden, darunter auch über die Kreisgrenze hinaus, etwa bei einem Flächenbrand zwischen Frauenwald und Steinbach sowie beim Waldbrand bei Gösselsdorf . Hinzu kamen fünf Hilfeleistungseinsätze, darunter Ölspurbeseitigungen, Notfallöffnungen und Unterstützungen für den Rettungsdienst.