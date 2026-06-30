Es riecht seltsam im Suhler Ortsteil Schmiedefeld. Gas! Ist vielleicht irgendwo ein Leck? Ein Notruf wird abgesetzt, um die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Schmiedefeld und Vesser zu alarmieren. „Wir standen am Gerätehaus und durften nicht ausrücken“, schimpft Roger Lisso. Und das, obwohl sie genug Leute für eine Staffel – die mit sechs Leuten kleinste taktische Einheit der Feuerwehr – gewesen wären.