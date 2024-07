„Egal, ob in einer Fußgängerzone eine Person zusammenbricht, aus einem Lkw eine unbekannte Substanz ausläuft oder in einem Dorf ein Dachstuhl brennt, ob bei Verkehrsunfällen Personen geborgen oder Unwetterschäden beseitigt werden müssen – immer ist die Feuerwehr zur Stelle...“ Für diesen, unzählige Stunden ihrer Freizeit in Anspruch nehmenden Dienst an der Allgemeinheit dankte am Samstag Kreisbrandinspektor Matthias Nüchterlein in seiner Grußrede allen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Ernstthal. Und zur Feier des hundertjährigen Bestehens der Feuerwehr im Ort war er nicht der einzige Gast, der lobende Worte für die Ehrenamtler, aber auch mahnende Hinweise an die Politik fand.