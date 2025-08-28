Nachdem es vor der Juliratssitzung einen Rundgang durch das Barchfelder Gerätehaus gab, war diesmal das Immelborner Pendant an der Reihe. Rund eine halbe Stunde führte der stellvertretende Wehrführer Martin Sydlik, unterstützt von Gemeindebrandmeister Jan Kaiser, die Gemeinderäte durch die Räume der Ortsteilwehr. Detailliert gab er einen Einblick in die Ausstattung der Einsatzkräfte und benannte klar, wo Handlungsbedarf besteht. Vor allem die Umkleiden und die Stellplatzsituation seien suboptimal, informierte er.