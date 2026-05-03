Feuerwehr im Einsatz: Leitung angebohrt – Ammoniak tritt in Eisstadion aus

Rosenheim (dpa/lby) - Ein Arbeiter hat bei Renovierungsarbeiten in einem Rosenheimer Eisstadion eine Ammoniak-Leitung angebohrt und damit einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der Geruch des Gefahrstoffes habe sich sofort verbreitet, teilte die Polizei mit. Feuerwehrleute konnten das Loch demnach schnell wieder verschließen. Die Reste des Ammoniaks aus der Leitung seien daraufhin kontrolliert abgelassen worden.