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Feuerwehr im Einsatz Kuhstall in Flammen – Tiere auf den Straßen unterwegs

Ein Kuhstall brennt in Neumarkt, die meisten Tiere konnten bislang in Sicherheit gebracht werden. Die Einsatzkräfte lassen über dem Stall eine Drohne aufsteigen.

Feuerwehr im Einsatz: Kuhstall in Flammen – Tiere auf den Straßen unterwegs
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Feuerwehrleute löschen den brennenden Stall. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Neumarkt in der Oberpfalz (dpa/lby) - Ein Kuhstall steht in Neumarkt in der Oberpfalz in Flammen. Die meisten Tiere seien aus dem Stall gerettet worden, sagte ein Polizeisprecher. Einige Kühe würden sich aber noch in dem brennenden Gebäude befinden. Das Feuer sei aber unter Kontrolle. 

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Nach ihrer Rettung waren manche Tiere auch auf den umliegenden Straßen unterwegs. Mit einer Drohne flogen die Einsatzkräfte das Gebiet um den Stall ab und prüften, wo Kühe frei herumliefen. Wie viele Tiere zum Zeitpunkt des Brandes in dem Stall waren, war zunächst unklar.