Feuerwehr im Einsatz Kuhstall in Flammen – Tiere auf den Straßen unterwegs
dpa 11.10.2026 - 00:22 Uhr
Ein Kuhstall brennt in Neumarkt, die meisten Tiere konnten bislang in Sicherheit gebracht werden. Die Einsatzkräfte lassen über dem Stall eine Drohne aufsteigen.
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Nach ihrer Rettung waren manche Tiere auch auf den umliegenden Straßen unterwegs. Mit einer Drohne flogen die Einsatzkräfte das Gebiet um den Stall ab und prüften, wo Kühe frei herumliefen. Wie viele Tiere zum Zeitpunkt des Brandes in dem Stall waren, war zunächst unklar.