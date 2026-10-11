Feuerwehr im Einsatz: Kuhstall in Flammen – Tiere auf den Straßen unterwegs

Neumarkt in der Oberpfalz (dpa/lby) - Ein Kuhstall steht in Neumarkt in der Oberpfalz in Flammen. Die meisten Tiere seien aus dem Stall gerettet worden, sagte ein Polizeisprecher. Einige Kühe würden sich aber noch in dem brennenden Gebäude befinden. Das Feuer sei aber unter Kontrolle.