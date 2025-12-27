Feuerwehr im Einsatz: Großbrand in Mehrfamilienhaus – Ein Bewohner verletzt

Röthenbach (dpa/lby) - Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses ist im Allgäu komplett ausgebrannt. Ein Bewohner sei zu dem Zeitpunkt zu Hause gewesen, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach ersten Erkenntnissen soll er eine leichte Rauchvergiftung erlitten haben. In einem angebauten Nebengebäude in Röthenbach (Landkreis Lindau) seien zehn Menschen gemeldet. Wie viele von ihnen zu Hause waren, blieb zunächst unklar.