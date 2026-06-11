Untersiemau (dpa/lby) - Auf dem Gelände einer Brauerei in Oberfranken ist am Vormittag ein Feuer ausgebrochen. Ersten Informationen zufolge gehen die Einsatzkräfte von einem leerstehenden Gebäude in Untersiemau (Landkreis Coburg) aus, in dem es brennt. Aktuell seien Atemschutzkräfte der Feuerwehr in dem Gebäude, sagte ein Polizeisprecher. Derzeit gehe man nicht von Verletzten aus. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.