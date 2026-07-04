Feuerwehr im Einsatz: Brand in Seniorenwohnung – Mehrere Bewohner evakuiert

Offenbach (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einem Haus für altersgerechtes Wohnen in Offenbach ist ein Bewohner schwer verletzt worden. Knapp zwei Dutzend weitere Senioren mussten von Rettungskräften in Sicherheit gebracht werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer war nachts aus noch ungeklärten Gründen in einer Wohnung des vierstöckigen Gebäudes ausgebrochen. Die dort wohnende Person erlitt schwere Brandverletzungen und wurde per Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Zwei weitere Senioren wurden am Einsatzort von Sanitätern behandelt, danach aber entlassen.