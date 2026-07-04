Feuerwehr im Einsatz: Brand in Seniorenwohnung – Mehrere Bewohner evakuiert

Sieben Bewohner mussten von den Einsatzkräften mit einer Drehleiter aus ihren Wohnungen geholt werden. Da das Feuer in der Nacht ausgebrochen war, seien die Türen in dem Gebäude geschlossen gewesen und der Rauch habe sich nicht so stark ausbreiten können, erklärte ein Feuerwehrsprecher. Als die Flammen gelöscht waren, konnten fast alle Bewohner wieder in ihr Zuhause zurückkehren. Die Brandwohnung ist allerdings vorerst nicht mehr bewohnbar. Zur Schadenshöhe gab es zunächst keine Informationen.