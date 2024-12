Feuerwehr im Einsatz: Brand in Nürnberger Hochhaus - vier Verletzte

Nürnberg (dpa/lby) - Bei einem Brand in einem Hochhaus in Nürnberg sind vier Menschen leicht verletzt worden. Eine Wohnung in der vierten Etage des neungeschossigen Hochhauses stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand, wie die Feuerwehr mitteilte. Die beiden Bewohner hätten sich demnach beim Verlassen der brennenden Wohnung durch eingeatmeten Rauch verletzt. Zwei weitere Hausbewohner wurden den Angaben zufolge mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung vor Ort ambulant behandelt.