Die Klöße mussten am Sonntagmittag vermutlich auf einige Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Schalkau etwas länger warten. Denn Letztere wurde gegen 12.30 Uhr zu einem Vegetationsbrand an der Ortsverbindungsstraße zwischen Katzberg und Heid alarmiert. Dort standen rund 100 Quadratmeter Gras und Buschwerk im Böschungsbereich in Flammen.