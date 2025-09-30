 
Feuerwehr im Einsatz Auto steht in Parkhaus komplett in Flammen

Ein Mann fährt in ein Parkhaus und plötzlich quillt Rauch aus der Motorhaube seines Autos hervor. Wie der Fahrer reagiert und welche Schäden das Feuer verursacht.

 
Feuerwehrleute löschten das brennende Auto. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

München (dpa/lby) - Bei einem Brand eines Autos in einem Münchner Parkhaus ist ein Sachschaden in Höhe eines sechsstelligen Betrags entstanden. Als der Fahrer in das Parkhaus hineinfuhr, bemerkte er laut Polizei, dass es aus der Motorhaube rauchte. Der 33-Jährige habe den Wagen am Montag abgestellt und die Feuerwehr gerufen. Der Wagen soll bereits komplett in Flammen gestanden haben, als die Feuerwehr eintraf.

Durch das brennende Auto sind sowohl an dem Parkhaus als auch an drei weiteren Autos Schäden entstanden. Verletzt wurde niemand. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer wegen eines technischen Defekts aus.