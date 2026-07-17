Amberg (dpa/lby) - Ein Leck in der Kühlanlage einer Sparkasse hat einen Großeinsatz in Amberg in der Oberpfalz ausgelöst. Nach einem Brandalarm rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei nachts zu dem Gebäude aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Dabei stellten die Kräfte eine erhöhte Ammoniakkonzentration fest und fanden im Untergeschoss das Leck. Die Straße am Gebäude wurde für mehrere Stunden komplett gesperrt, verletzt wurde niemand.