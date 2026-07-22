Trockenheit, Hitze und Wind Klimawandel heizt Waldbrände in Südwesteuropa weiter an

Wie viele Tote und Verletzte gibt es bereits?

In Spanien starben beim Waldbrand von Los Gallardos in Almería 13 Menschen - mehrheitlich ältere, in der Provinz Almería wohnende Ausländer, darunter sieben Briten und drei Belgier. Außerdem gab es mehrere Verletzte. In Frankreich gab es unter der Bevölkerung bislang keine Toten. Drei Feuerwehrleute kamen allerdings beim Bekämpfen der Flammen ums Leben.

Inwiefern ist der Tourismus mit Campingplätzen, Hotels und Stränden betroffen?

Der Tourismus wird in Spanien gelegentlich getroffen, Campingplätze und Hotels müssen schon mal evakuiert werden. Urlauber bekommen von den schlimmsten Bränden meistens aber wenig mit. Diese ereignen sich nämlich fast immer im Landesinneren fern der touristischen Hotspots. Hauptgründe sind laut Experten das Aufgeben landwirtschaftlicher Flächen, geringere Weidewirtschaft und Landflucht, die Verbuschung nimmt dadurch zu.

In Frankreich sind immer wieder auch Campingplätze und damit Touristen von Bränden und eiligen Evakuierungen betroffen. Die touristischen Küstenregion bleiben dagegen von den Bränden in der Regel verschont - im vergangenen Jahr allerdings näherten sich die Flammen bedrohlich der Hafenstadt Marseille.

Wie sind die Länder vorbereitet? Hat sich da etwas verändert oder verbessert im Vergleich zu den Vorjahren und wo stoßen die Einsatzkräfte an ihre Grenzen?

In Spanien gibt es seit Jahren eine breite Debatte darüber, dass zu wenig in Prävention und Waldmanagement investiert wird, während der Schwerpunkt zu stark auf der Brandbekämpfung liege. Experten, Umweltverbände, Forstfachleute und auch Teile der Politik kritisieren vor allem den Zustand vieler Wälder. Es sei billiger, vorzubeugen als zu löschen, meinte dieser Tage im spanischen Fernsehen der angesehene Forstfachmann Paco Castañares. "Warum tun wir es nicht? Warum wählen wir immer den kompliziertesten, den schwierigsten Weg – den, der uns auch am meisten Natur kostet und der uns am meisten Menschenleben kostet?"

In Frankreich wird neben der Brandbekämpfung auch auf die Prävention geschaut. Dazu gehört etwa das Durchforsten des Unterholzes, zu dem auch Privatleute auf ihren Grundstücken und Flächen angehalten werden. Denn wo totes, trockenes Gestrüpp rechtzeitig entfernt wird, können Brände sich nicht so schnell ausbreiten. Angesichts der vielen Brände will Frankreich aber auch bei der Bekämpfung aufrüsten. So soll das riesige Militärflugzeug A400M zu einem Löschflugzeug umgerüstet werden, das während eines einzigen Einsatzes 20 Tonnen Wasser abwerfen kann.

Wie häufig sind Brandstifter für die Brände verantwortlich?

Sehr häufig. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft in Madrid wurden in Spanien zum Beispiel zwischen 2021 und 2025 insgesamt 478 Urteile gegen Verantwortliche von Waldbränden gesprochen. Die Zahl sank von 109 Verurteilungen im Jahr 2021 auf 86 im Jahr 2025. Staatsanwälte für Umweltdelikte gehen jedoch von einer hohen Dunkelziffer aus. Ähnlich ist es in Frankreich. Landesweit seien alleine in diesem Jahr bereits 111 Menschen wegen des Verdachts der Brandstiftung festgenommen worden, die meisten hätten die Vorwürfe eingeräumt, sagte Innenminister Laurent Nuñez.

Warum ist Griechenland dieses Jahr kaum betroffen?

Griechenland ist dieses Jahr bislang weitgehend von Hitzewellen verschont geblieben. In den vergangenen Jahren gab es solche Wellen teils wochenlang. Die resultierende Dürre und starke Winde schafften dann perfekte Bedingungen für schlimme Waldbrände.

Zudem hat der Staat Lehren aus den verheerenden Bränden der vergangenen Jahre gezogen. Neben den 85 staatlichen Löschflugzeugen zählt die Feuerwehr nunmehr 18.000 Berufs- und Saisonkräfte. Wichtig ist auch der Einsatz von Technologie: Mittlerweile unterstützen mehr als 100 Drohnenbasen in besonders gefährdeten Regionen die möglichst frühzeitige Erkennung von Bränden. Zudem wurden vier speziell für Brandbekämpfung entwickelte Satelliten ins All gebracht, die besonders trockene Regionen beobachten.