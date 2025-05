Es steht da in voller Schönheit, begrüßt, bewundert, gefeiert. Das neue Tanklöschfahrzeug „TLF 3000 – Staffel“ wird am Samstagnachmittag offiziell in Dienst gestellt. Und mit den Kameraden aus allen Wachen ist auch die gesamte Feuerwehr-Technik in Hinternah präsent. Denn hier, am Standort der Wache 2 der Schleusinger Feuerwehr, ist es stationiert.