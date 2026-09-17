Insbesondere um die wichtige Position des Stadtbrandmeisters von Hildburghausen war es in jüngerer Vergangenheit immer wieder gegangen. Diese Position füllt nun ein Mann aus, der diesen Posten lange Zeit schon inne hatte: Marcel Koch wurde von den Kameradinnen und Kameraden wieder zum Stadtbrandmeister gewählt. Unterstützt wird er künftig von Marcus Baumann als stellvertretendem Stadtbrandmeister. Die Führung der Wehr wird durch René Bender als Wehrführer und Bettina Keßler als stellvertretende Wehrführerin komplettiert.