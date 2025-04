Wenn jemand in Not ist, ist die Freiwillige Feuerwehr in Heyda vor Ort. Egal ob bei Unwettern, Unfällen oder Ölspuren. Doch nicht nur Blaulicht und Sirenen prägten das vergangene Jahr. Bei der Jahreshauptversammlung im Ortsteil Heyda wurde deutlich: Feuerwehr bedeutet auch Ausbildung, Vereinsleben und Nachwuchsarbeit.