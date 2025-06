In den Dienst gestellt worden ist der neue Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehr Helmershausen schon längst – er leistet bereits beste Dienste. Doch die im vergangenen Jahr in die Wege geleitete Neuanschaffung wollte auch noch der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Und so nahm die Feuerwehr Helmershausen ihr Sommerfest am vergangenen Wochenende zum Anlass, um den kleinen und den großen Bruder mal auf dem Platz nebeneinander zu stellen und sie zu präsentieren.