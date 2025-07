Im Gewerbegebiet Sehmar und im Suhler Dreisbachtal übten am Samstag knapp 150 Feuerwehrleute, Katastrophenschützer und Helfer des THW mit rund 40 Fahrzeugen aus Suhl, den Landkreisen Hildburghausen, Schmalkalden-Meiningen und dem Ilmkreis das gemeinsame Bekämpfen eines großen Waldbrandes. Viele von ihnen waren erst in der vergangenen Woche beim verheerenden Waldbrand auf der Saalfelder Höhe im Einsatz. Aufgrund des hohen organisatorischen Vorbereitungsaufwands sollte die aufwendig vorbereitete Großübung trotz der hohen Belastung der Einsatzkräfte durchgezogen werden. „Es fällt vielen sicher schwer, jetzt das zweite Wochenende in Folge im Einsatz zu sein. Aber wir haben die Übung schon seit März mit dem Forst geplant; wollten sie nach Rücksprache mit den Verantwortlichen aus den Landkreisen jetzt auch durchführen und dabei auch gleich erste Erkenntnisse aus dem verheerenden Brand in Saalfeld mit einfließen lassen“, sagt der Leiter des Suhler Amtes für Brand und Katastrophenschutz, Dennis Kummer.