Am Montagnachmittag gegen 13 Uhr brach ein verheerender Großbrand in einem Wohnhaus am Barchfelder Kreisverkehr, direkt neben der Grundschule, aus. Passanten hatten Flammen bemerkt, die aus dem Dachstuhl schlugen. Zu dem Zeitpunkt befanden sich ein Seniorenpaar und ihr erwachsener Enkel im Haus. Während sich die beiden Männer selbstständig retten konnten, musste die 73-jährige Seniorin mit einer Steckleiter aus dem ersten Stock befreit werden. „Das war wirklich in allerletzter Minute, hinter ihr brannte es schon“, berichtete ein Feuerwehrmann. Die drei Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Klinik nach Bad Salzungen gebracht. Die angrenzende Grundschule wurde umgehend evakuiert.