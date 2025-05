Eine etwas andere Art der Maschinistenausbildung bei der Feuerwehr in Großbreitenbach gehörte jüngst dem Bereich Wald. Dabei ging es um Wasserentnahmestellen im Wald, Zufahrtsmöglichkeiten, Ortskenntnisse. In Augenschein nahm man das Waldgebiet zwischen Großbreitenbach, Katzhütte und Schwarzmühle. Die Männer und Frauen bei der Feuerwehr hatten dabei einen anderen Blick auf das Vorhandene als Waldspaziergänger. Weg ist nicht gleich Weg, wenn er im Ernstfall die Zufahrt zur Brandstelle ermöglichen muss. Wie ist die Befahrbarkeit? Das stellt sich unter Blickwinkel des Einsatzes von Löschfahrzeugen ganz anders dar, als bei normaler Wegenutzung. Und wie sieht es mit Wasserstellen im Wald aus? Gibt es einen Zugang zu diesen? Sind in Karten und Plänen eingetragene Teiche überhaupt noch vorhanden? Wie viel Wasser könnte aus ihnen im Ernstfall gezogen werden?