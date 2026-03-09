Bei der nunmehr zweiten Hauptversammlung der Feuerwehr der Stadt Großbreitenbach kürzlich in Böhlen – die erste hatte 2022 in Neustadt/Rstg. stattgefunden – ließ der amtierende Stadtbrandmeister Uwe Fröhlich das Geschehen während dieser vier Jahre Revue passieren. Es wird übrigens sein letzter Rechenschaftsbericht sein, da er zum Jahresende seine Funktion als Stadtbrandmeister von Großbreitenbach abgibt. Ein neuer ehrenamtlicher Stadtbrandmeister, den das neue Brand- und Katastrophenschutzgesetz zwingend fordert, wird allerdings noch gesucht.