Amt Wachsenburg (dpa/th) - In einem Lager für Möbellogistik am Erfurter Kreuz (Ilm-Kreis) ist am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Niemand wurde verletzt, wie die Thüringer Landeseinsatzzentrale mitteilte.



Demnach standen drei Hochregallager in Flammen. Die Löscharbeiten dauerten rund fünf Stunden, bis in den frühen Abend. 60 Feuerwehrleute waren mit 14 Fahrzeugen vor Ort. Der Sachschaden werde auf 300.000 Euro geschätzt, hieß es weiter. Die Brandursache war zunächst unklar.