Am Samstag, bei herrlichem Sommerwetter, so wie es die Kameradinnen und Kameraden der „Wache 9“ der Freiwilligen Feuerwehr Ilmenau im Ortsteil Gräfinau-Angstedt verdient haben, standen alle Türen im Haus und an den Fahrzeugen am Feuerwehrdepot für Besucher weit offen. Zum Tag der offenen Tür zeigten die Feuerwehrleute ihre Einsatztechnik und führten in einer beeindruckenden Schau vor, wie sie diese im Alarmfall souverän beherrschen.