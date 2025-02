Über viele Jahre hat Georg Lipfert die Alters- und Ehrenabteilung in Gräfenroda geleitet. Jetzt gibt er dieses Amt definitiv an einen Jüngeren ab. Wer, das ist noch offen. Wegen einer zu geringen Teilnahme an der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Gräfenroda/Liebenstein muss diese nachgeholt werden. Lutz Machleit tritt vorerst als kommissarischer Vorsitzender in den Ring und würde auch für den Vorsitz dieser Abteilung kandidieren. Die Wahl würde man intern bei einem der nächsten Treffen ansetzen. Der regelmäßige Austausch im Feuerwehrgerätehaus Gräfenroda sei wichtig für die Männer und Frauen, die ihre aktive Laufbahn beendet haben.