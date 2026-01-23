Nahezu verdoppelt hat sich die Zahl der Einsätze im Wirkungskreis der Feuerwehr Grabfeld im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2024, wie Gemeindebrandmeister Mike Wenzel beim Rückblick aufs Einsatzgeschehen feststellt. Demnach gab es bis zum Stichtag 31. Dezember 66 scharfe Alarmierungen, etwa bei Bränden, Verkehrsunfällen, technischen Hilfeleistungen, ausgelösten Brandmeldeanlagen und weiteren Notfällen, bei denen Feuerwehren der Ortsteile ausrückten. „Nicht eingerechnet sind dabei Absicherungen bei Umzügen und Ähnlichem oder Brandwachen nach Einsätzen“, betont Wenzel – warum es so viele waren, kann auch der Fachmann nicht genau erklären.