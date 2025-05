Damit der Versuch des erst eineinhalb Jahre alten Lou an einer der Stationen der Wopper-Jugendfeuerwehr zum Erfolg wird, braucht es Opas Unterstützung. Und Karl-Heinz Schmidt gibt gern Hilfestellung. Gemeinsam zielen beide den Wasserstrahl durch eine Öffnung, bis ein Signalton ertönt. Geschafft – sind sie stolz und ziehen weiter zur nächsten Attraktion, die es zum Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr Goldlauter-Heidersbach am Samstagnachmittag reichlich gibt. So etwa eine weiteres Zielschießen, bei dem es per Wasserstrahl einen Ball eine vorgegebene Strecke entlangzujonglieren gilt. Am Tankkraftspritzenfahrzeug liegen Kärtchen mit Ausrüstungsgegenständen darauf aus, die am offenen Fahrzeug gefunden werden sollen. Und im Gerätehaus liegen überdimensionale Puzzleteile bereit. Zusammengesetzt ergeben sie einen Feuerwehr-Fuchs und zwei -Löwen.