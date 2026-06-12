In Meiningen haben am Freitagnachmittag die Sirenen geheult. Das sorgte kurzzeitig für Fragen – eine Gefahr für die Bevölkerung bestand aber nicht.
Feuerwehr gibt Entwarnung Fehlalarm lässt Sirenen heulen
Redaktion 12.06.2026 - 15:23 Uhr
In Meiningen haben am Freitagnachmittag Sirenen ausgelöst. Nach Angaben der Feuerwehr handelte es sich um eine Fehl- beziehungsweise Falschauslösung. Gefahr bestand nicht.
In Meiningen haben am Freitagnachmittag die Sirenen geheult. Das sorgte kurzzeitig für Fragen – eine Gefahr für die Bevölkerung bestand aber nicht.
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Die Feuerwehr Meiningen gab direkt Entwarnung. Demnach wurde der Sirenenalarm durch eine Fehl- beziehungsweise Falschauslösung verursacht. Besondere Maßnahmen seien derzeit nicht erforderlich.
Erst im vergangenen Jahr war das Sirenennetz in Meiningen deutlich erweitert worden. Elf neue Standorte wurden damals in Betrieb genommen, um die Warnung der Bevölkerung im Ernstfall zu verbessern.
Die Feuerwehr bat darum, die entstandene Beunruhigung zu entschuldigen.