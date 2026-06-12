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Feuerwehr gibt Entwarnung Fehlalarm lässt Sirenen heulen

In Meiningen haben am Freitagnachmittag Sirenen ausgelöst. Nach Angaben der Feuerwehr handelte es sich um eine Fehl- beziehungsweise Falschauslösung. Gefahr bestand nicht.

Feuerwehr gibt Entwarnung: Fehlalarm lässt Sirenen heulen
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Am Freitagnachmittag heulten in Meiningen die Sirenen. Auf dem Schloss Elisabethenburg ist ein von insgesamt Elf Standorten im Stadtgebiet. Foto: Yannis Michel

In Meiningen haben am Freitagnachmittag die Sirenen geheult. Das sorgte kurzzeitig für Fragen – eine Gefahr für die Bevölkerung bestand aber nicht.

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Erst im vergangenen Jahr war das Sirenennetz in Meiningen deutlich erweitert worden. Elf neue Standorte wurden damals in Betrieb genommen, um die Warnung der Bevölkerung im Ernstfall zu verbessern.

Die Feuerwehr bat darum, die entstandene Beunruhigung zu entschuldigen.