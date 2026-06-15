160 Jahre Feuerwehr Friedersdorf – dieses Jubiläum wurde am Samstag im dortigen Gemeindesaal ordentlich gefeiert. Und es kamen nicht nur die Feuerwehrleute, sondern jeder vom Ort, der es einrichten konnte, war dabei. In Friedersdorf weiß man eben, was man an seiner Feuerwehr hat und ist daher auch Gratulant beim Jubiläum. Die Friedersdorfer Floriansjünger kümmern sich ja nicht nur um Brände oder Technische Hilfeleistungen – auch für viele andere Belange innerhalb der Ortsgrenzen haben sie immer ein offenes Ohr und vor allem ein fleißiges Händchen. Und die Feuerwehrler aus Friedersdorf dürfen auch durchaus stolz auf ihr Erreichtes blicken. Nachdem sich im Oktober 2021 die Feuerwehren Gillersdorf und Friedersdorf zusammengeschlossen haben, besitzt die Wehr eine Stärke von 22 aktiven Feuerwehrleuten und sieben Mitgliedern der Alters- und Ehrenabteilung.