Wehrführer Simon Schmidt stellte in seinem Rechenschaftsbericht für das Einsatz- und Ausbildungsjahr 2024 der Freiwilligen Feuerwehr Elgersburg den Dank an alle Kameradinnen und Kameraden, an deren Familienangehörige, aber auch an die Arbeitgeber der Feuerwehrleute voran. Ohne diesen Rückhalt in der Familie und in der Gesellschaft könnten kein Feuerwehrmitglied seine für das Gemeinwohl unverzichtbare Ehrenamtsarbeit in Ruhe und mit Einsatzfreude leisten.