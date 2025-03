Zu ihrer Jahreshauptversammlung 2024 trafen sich am Freitagabend die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Eisfeld und seiner Ortsteile im Otto-Ludwig Festsaal des Eisfelder Schlosses. Stadtbrandmeister Danilo Hedwig dankte allen Kameraden für ihre ehrenamtliche Hilfe. „Wir geben oftmals Menschen Hilfe, die wir selbst nicht kennen. Die Gesellschaft und die Bürgerinnen und Bürger hoffen in Not- und Gefahrensituationen auf unsere Hilfe. Von einer Sekunde auf die andere kann jeder an eine Einsatzstelle gerufen werden, zu einer Katastrophe oder einem Inferno.“ Das zeigte sich auch in dieser Versammlung, riefen doch die Funkmeldeempfänger zum Einsatz.