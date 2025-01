Feuerwehr-Einsatz: Schüler zündeln am Gymnasium

Nach bisherigen Ermittlungen kommt ein kleiner Kreis von Schülern für die Tat in Frage. Zum Ablauf ist bislang bekannt, dass vermutlich Toilettenpapier in Waschbecken entzündet wurde. Zwar wurden die Papierreste teilweise abgelöscht, jedoch war da schon Sachschaden entstanden. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, wird aber auf jenseits der 1000-Euro-Grenze geschätzt. Die Ermittlungen vor Ort hatten gezeigt, dass die Ausbreitung eines Feuers nach den örtlichen Gegebenheiten unwahrscheinlich war. „Jedoch muss auch jedem klar sein, dass mutwilliges Feuerlegen kein harmloser Schülerstreich ist“, schreibt die Polizei am Sonntag.