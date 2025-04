Am Montagnachmittag war in der Scheue des Bauernhofes nahe Helmbrechts (Landkreis Hof) ein Feuer ausgebrochen. Sie brannte komplett nieder. Auch die Stallungen wurden von den Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Rund 180 Feuerwehrleute konnten ein Übergreifen auf das Wohngebäude verhindern, wie es hieß. Bei den Löscharbeiten wurden zwei Feuerwehrfrauen leicht verletzt.