Ein Landwirt reagierte schnell und ackerte Teile des Feldes um, um die Ausbreitung des Feuers zu stoppen. Trotzdem brannte eine Fläche von etwa 150 mal 40 Metern ab.
Zur Unterstützung rückten auch Einsatzkräfte aus dem Landkreis Hildburghausen, der Stadt Römhild an. Die Feuerwehren der Gemeinde Grabfeld brachten den Brand jedoch rasch unter Kontrolle. Zur Ursache des Feuers gibt es bislang keine Erkenntnisse. Ein größerer Sachschaden entstand nicht.
Zur Unterstützung rückten auch Einsatzkräfte aus dem Landkreis Hildburghausen, der Stadt Römhild an. Die Feuerwehren der Gemeinde Grabfeld brachten den Brand jedoch rasch unter Kontrolle. Zur Ursache des Feuers gibt es bislang keine Erkenntnisse. Ein größerer Sachschaden entstand nicht.