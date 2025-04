In den vergangenen Tagen kam es vielerorts zu Flächenbränden. So etwa am Donnerstagmittag, als es sowohl an der Rennsteigkreuzung nahe Schmiedefeld auf einer Fläche von etwa 100 mal 30 Metern sowie am Nachmittag in Langewiesen zu einem kleinen Flächenbrand kam. Oder am Mittwoch, als die Feuerwehren Altenfeld und Großbreitenbach zu einem Einsatz nahe der Albert-Schweitzer-Hütte ausgerückt sind. Bereits im März, heißt es aus dem Forstamt Frauenwald, war es zudem nahe des Dreiherrensteins zu zwei Waldbränden gekommen. Im Landkreis Hildburghausen hatten an einem Steilhang eines abgeholzten Waldstücks zwischen Themar und Marisfeld rund 10 000 Quadratmeter Wiesenfläche gebrannt. Inzwischen prüft die Polizei sogar, ob es sich bei einer Reihe von Vegetationsbränden im Dreieck zwischen den thüringischen Städten Eisfeld und Schalkau sowie der Gemeinde Rottenbach, die auf bayrischer Seite steht, um Brandstiftung handelt.