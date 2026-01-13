Es bedurfte einer Sondersitzung der Feuerwehr Gillersdorf/Friedersdorf mit dem kommissarisch eingesetzten Stadtbrandmeister der Landgemeinde Großbreitenbach, Uwe Fröhlich, um im Vorfeld der Jahreshauptversammlung die Besetzung des stellvertretenden Wehrführers zu klären. Ohne dies stand der Erhalt der Ortsfeuerwehr Gillersdorf/Friedersdorf auf der Kippe. Am vergangenen Samstag wurde die neue Wehrspitze einstimmig gewählt.