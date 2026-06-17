Am 16. Juli 1996 schlug die Geburtsstunde der Alterskameradentreffen der Dermbacher Feuerwehren. Beim Stammtischtreffen Dermbacher Feuerwehrkameraden auf der Gläserhütte wurde die Idee geboren, eine Vereinigung für die älteren Kameradinnen und Kameraden ins Leben zu rufen. Die Umsetzung ließ nicht lange auf sich warten und so kam es bereits am 10. Dezember 1996 zu einem ersten Treffen der Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren der damaligen Verwaltungsgemeinschaft Dermbach im Feuerwehrgerätehaus in Weilar. So wurde und wird seitdem mit Leben erfüllt, was in der Satzung des Thüringer Feuerwehr-Verbandes festgeschrieben ist: „Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch … die Förderung der Alterskameradschaft.“