Rund 40 Jahre ist Stefan Portz aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Dillstädt, ungefähr 20 davon wirkte er als stellvertretender Ortsbrandmeister und die letzten vier Jahre in der Funktion des Ortsbrandmeisters. Dass er jetzt von der Funktion des ehrenamtlichen Leiters der örtlichen Feuerwehr zurückgetreten ist, bedeutet jedoch keinen Abschied. „Stefan bleibt der Wehr erhalten“, bekräftigte Jan Hoffmann, der neue Ortsbrandmeister, kürzlich im Rahmen einer kleinen Feier anlässlich des erfolgten Personalwechsels, mit dem auch ein Generationswechsel einhergeht. Ist der Neue doch etwa 18 Jahre jünger als der Alte.