Ob ein Kleidungsstück vom Maßschneider, ein Schrank vom Möbeltischler oder ein spezielles Feuerwehrauto – ein neues Stück, das nicht „von der Stange“ kommt, ist meist nicht nur teurer, sondern bringt auch eine längere Lieferzeit mit sich. Das trifft auch im Falle der Anschaffung eines neuen Fahrzeugs für die Freiwillige Feuerwehr Dillstädt zu. Im Herbst vergangenen Jahres hatte sich die Gemeinde dafür ausgesprochen, die Modernisierung des Fuhrparks ihrer Freiwilligen Feuerwehr weiter voranzutreiben. Konnte 2025 bereits ein schrottreifer Mannschaftstransportwagen (MTW) durch ein neueres Fahrzeug ersetzt werden, steht nunmehr die Ablösung eines mehr als 30 Jahre alten Löschgruppenfahrzeugs LF 8/6 auf der Agenda.