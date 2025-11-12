Er war quasi nur noch Schrott und nicht mehr reparabel – der Mannschaftstransportwagen (MTW) im Fuhrpark der Freiwilligen Feuerwehr Dillstädt. Ein Ersatz war nicht mehr zu umgehen. Anfang dieses Jahres gab der Gemeinderat grünes Licht für die Anschaffung. Gekauft wurde ein leerer Transporter, der weitestgehend in Eigenleistung durch den Kameraden Jan Hofmann umgebaut und entsprechend den zweckdienlichen Erfordernissen aufgerüstet wurde.