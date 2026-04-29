﻿Die Bilanz der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr (FFw) Bücheloh, gezogen jüngst auf ihrer diesjährigen Jahreshauptversammlung, sieht gut aus. Wenn es auch keine Alarmierungen zu Bränden oder Hilfeleistungen rund um Bücheloh gegeben hatte, so waren die Floriansjünger des Ortes dennoch präsent. Beispielsweise sicherten sie einen Lampionumzug zum Kindertag ab, und drei Kameraden halfen auch bei der Bekämpfung des großen Vegetationsbrandes auf der Saalfelder Höhe, bei Gösselsdorf. Anlässlich der diesjährigen Jahreshauptversammlung dankte Wehrführer Danny Köditz speziell den Kameraden Sven Kirsch, René Timm und Florian Böhm für ihr Engagement und die Bereitschaft, auch weit über die Ortsgrenze hinaus andere Kameraden zu unterstützen.