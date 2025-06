Die Kleinen kamen groß raus: Am Kindertag herrschte um das Feuerwehrgerätehaus in Brotterode viel Trubel. Mädchen und Jungen hatten Spaß beim Basteln und Malen. Am Schminktisch gab es Gewusel. Künstlerin Kathrin Fuchs Mokry versah die Kindergesichter mit bunten Farben. Die Fitnessfuchs Dance Kids zeigten ihr tänzerisches Können. Eine Hüpfburg stand bereit.