Für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte in Bad Salzungen wurde der Samstag zu einem arbeitsreichen Tag. Bei einem Verkehrsunfall wurde eine junge Frau schwer verletzt. Was eigentlich ein Ausbildungstag werden sollte, entwickelte sich für die ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden der Bad Salzunger Feuerwehr laut Pressemitteilung zu einem einsatzreichen Samstag. Gleich fünfmal musste demnach die Wache 1 – Stadtmitte innerhalb von 24 Stunden ausrücken. „Auch die DRK-Wasserwacht Bad Salzungen war an diesem 14. November gefordert“, heißt es. „Während die Feuerwehr zwischen Übungsdienst und Alarmierungen wechselte, trainierten die Wasserretter auf dem Burgsee die Suche nach vermissten Personen.“