An einem umfangreichen Ausbildungstag der Feuerwehr Bad Salzungen, Wache 1, nahmen 27 Kameradinnen und Kameraden teil. Dienstbeginn war um 8 Uhr an der Feuerwache. Nach einem gemeinsamen Frühstück erfolgte die Einteilung in den Tagesablauf. Zudem wurde die Gelegenheit genutzt, den Kameraden die neue zukünftige Alarm-App kurz vorzustellen. Im Anschluss ging es in das Feuerwehrtechnische Zentrum (FTZ) nach Immelborn, wo der Übungsturm sowie die Baracke des ehemaligen Tierheims genutzt werden konnten.