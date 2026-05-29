An einem umfangreichen Ausbildungstag der Feuerwehr Bad Salzungen, Wache 1, nahmen 27 Kameradinnen und Kameraden teil. Dienstbeginn war um 8 Uhr an der Feuerwache. Nach einem gemeinsamen Frühstück erfolgte die Einteilung in den Tagesablauf. Zudem wurde die Gelegenheit genutzt, den Kameraden die neue zukünftige Alarm-App kurz vorzustellen. Im Anschluss ging es in das Feuerwehrtechnische Zentrum (FTZ) nach Immelborn, wo der Übungsturm sowie die Baracke des ehemaligen Tierheims genutzt werden konnten.
Feuerwehr Bad Salzungen Ausbildungstag mit vielfältigen Einsatzszenarien
Maxim Berg 29.05.2026 - 12:00 Uhr