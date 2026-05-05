Seit rund 13 Jahren ist die Firma Claas Thüringen GmbH mit ihrer Niederlassung in Vachdorf im oberen Werratal präsent und vertreibt ein großes Spektrum an Land-, Ernte- und Fütterungsmaschinen für jede erdenkliche Aufgabe. Auch wenn die Region durch Berge und Hügel geprägt ist und es keine Felder bis zum Horizont gibt – die Landwirtschaft ist hier zu Hause. Und so kann, auch wenn es niemand will, immer mal etwas passieren. Deshalb stand jüngst eine Schulung von Feuerwehrkameraden aus der Region mit dem Thema „Was tun, wenn eine Erntemaschine brennt“ direkt auf dem Firmengelände an.